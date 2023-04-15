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طائرة تنقل أسرى حوثيين تقلع من السعودية باتجاه صنعاء
أخبار دولية
2023-04-15 | 02:15
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طائرة تنقل أسرى حوثيين تقلع من السعودية باتجاه صنعاء
غادرت طائرة تقل أسرى من الحوثيين السعودية متجهة إلى صنعاء، على أن تستقبل المملكة بعد ذلك طائرة تقلّ سجناء سعوديين، في ثاني أيام عملية واسعة لتبادل أسرى في إطار النزاع في اليمن.
وقالت مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيسيكا موسان لوكالة فرانس برس: "أقلعت أول طائرة من أبها (جنوب السعودية) إلى صنعاء وعلى متنها 120 محتجزا سابقا".
أخبار دولية
صنعاء
تبادل أسرى
الحوثيون
السعودية
اليمن
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