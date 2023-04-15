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وفد فني سعودي يصل إلى مدينة مشهد في ايران... ماذا في الاجتماع؟

أخبار دولية
2023-04-15 | 04:39
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وفد فني سعودي يصل إلى مدينة مشهد في ايران... ماذا في الاجتماع؟
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وفد فني سعودي يصل إلى مدينة مشهد في ايران... ماذا في الاجتماع؟

وفد فني سعودي يصل إلى مدينة مشهد في ايران... ماذا في الاجتماع؟

وصل وفد فني سعودي إلى منطقة مشهد شرق ايران، لمتابعة إعادة فتح القنصلية السعودية في هذه المدينة.

واستقبل رئيس مكتب وزارة الخارجية في محافظة خراسان محمد بهشتي منفرد أمس الجمعة الوفد السعودي في مطار "الشهيد هاشمي نجاد" الدولي.

وأعرب بهشتي منفرد عن أمله في ان تسهم اعادة فتح المكاتب الدبلوماسية في البلدين في توسيع العلاقات الثنائية، وتسهيل زيارة مواطني السعودية الى ايران.

ويحب وكالة "ارنا"، أعرب رئيس الوفد السعودي ناصر بن عوض آل غنوم في هذا الاجتماع،عن تقديره لمسؤولي الخارجية الإيرانية على الترحيب الحار وتسهيل زيارة الوفد السعودي إلى إيران. كما أعرب عن أمله في أن يعود تحسين العلاقات الثنائية بالخير على دول المنطقة وان يؤدي الى زيادة التعاون بينها.

يذكر أن وفدا فنيا سعوديا وصل إلى طهران الاسبوع الماضي بناء على الاتفاقات المبرمة بين البلدين لاستئناف العلاقات الرسمية بينهما.

كما وصل وفدا إيرانيا إلى الرياض يوم الأربعاء الماضي لافتتاح السفارة الإيرانية في السعودية والقنصلية الايرانية في جدة وفقا للاتفاق الأخير بين البلدين في بكين.

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