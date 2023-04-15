قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على القصر الجمهوري في وسط الخرطوم

قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على القصر الجمهوري في وسط الخرطوم



أعلنت قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو الحليف السابق لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وخضمه الحالي، السيطرة على القصر الجمهوري في الخرطوم.



وقالت هذه القوات المسلحة في بيان إنها تمكنت من "السيطرة الكاملة على القصر الجمهوري ومطار الخرطوم ومطاري مروي والأبيص وعدد من المواقع بالولايات" الأخرى.

وقالت نقابة الأطباء في بيان على فيسبوك "قتل شخصان في مطار الخرطوم" وقتل شخص آخر في الأبيض (بشمال كردفان في وسط السودان). وأضافت النقابة أن تسعة أشخاص على الأقل أصيبوا من بينهم ضابط في الجيش في أم درمان.