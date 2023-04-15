مقتل خمسة مهاجرين في حادث سير على الحدود بين اليونان وتركيا

لقي خمسة مهاجرين ومواطن يوناني حتفهم، في حادث سير على طريق سريع عند الحدود بين اليونان وتركيا، بحسب ما أفادت الشرطة لوكالة فرانس برس.



وأوضحت الشرطة أن السيارة تقل 10 مهاجرين وتسير بسرعة عالية على الجانب الآخر لتجنب نقطة تفتيش تابعة للشرطة واصطدمت بسيارة دفع رباعي قتل سائقها.