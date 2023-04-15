الطيران الحربي السوداني قصف قواعد تابعة لقوات الدعم السريع في الخرطوم

أعلن الجيش السوداني بعد ظهر اليوم، أن الطيران الحربي نفذ ضربات جوية على معسكرين لقوات الدعم السريع في الخرطوم فيما تستمر الاشتباكات بين الطرفين اللذين تبادلا الاتهامات ببدء القتال.



وقال بيان للجيش إن "القوات الجوية تقوم بتدمير معسكر طيبة ومعسكر سوبا التابع لميليشيا الدعم السريع" في الخرطوم.