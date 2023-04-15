فيض النور المقدس من قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة في القدس

فاض النور المقدس من قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة في القدس.



وحضر مئات المؤمنين إلى باحة الكنيسة لإضاءة شموعهم بالنور المقدس وأخذ البركة.



ومن المتوقع أن تصل الشعلة المقدسة إلى لبنان مساءً.