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الرئيس البرازيلي يبدأ زيارة للإمارات
أخبار دولية
2023-04-15 | 08:29
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الرئيس البرازيلي يبدأ زيارة للإمارات
بدأ الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا زيارة إلى الإمارات السبت، بعد رحلة إلى الصين هدفها تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الشريك التجاري الرئيسي.
وقالت وكالة أنباء الإمارات إنه كان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي، على ان يلتقي في وقت لاحق رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.
وأجرى لولا، الذي عاد إلى السلطة في كانون الثاني بعد ولايتين رئاسيتين له من 2003 إلى 2010، زيارة استمرت يومين للصين لتعزيز العلاقات الاقتصادية.
واستغل فرصة الزيارة للتأكيد على أن البرازيل "عادت" إلى الساحة الدولية وتأمل في لعب دور الوسيط في النزاع الدائر في أوكرانيا.
وخلافا لقوى غربية عدة، لم تفرض لا الصين ولا البرازيل ولا الإمارات عقوبات مالية على روسيا وتحاول لعب دور الوسيط، فيما تتعرض بكين لضغوط دولية متزايدة للتأثير على موسكو ودفعها نحو طاولة المفاوضات.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات، تحظى البرازيل "بأهمية كبيرة (...) وذلك انطلاقا مما تتمتع به البرازيل من حضور وأهمية سياسية واقتصادية سواء في محيطها الإقليمي أو على المستوى العالمي".
وتعد دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للبرازيل في منطقة الشرق الأوسط، وقد بلغ إجمالي قيمة التجارة البينية غير النفطية أكثر من 4 مليارات دولار في عام 2022 بنسبة نمو بلغت 32 بالمئة مقارنة بعام 2021.
وتمثل دولة الإمارات "بوابة تجارية أساسية ونقطة انطلاق للبرازيل إلى الأسواق الواعدة في المنطقة لامتلاكها بنية تحتية متقدمة في قطاع النقل والإمداد"، بحسب الوكالة.
كما تتطلع دولة الإمارات إلى "الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة في السوق البرازيلية - السوق الأكبر في أميركا اللاتينية".
أخبار دولية
لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
الإمارات
البرازيل
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