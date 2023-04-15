بايدن يستقبل الخميس الرئيس الكولومبي للمرة الأولى

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيستقبل نظيره الكولومبي غوستافو بيترو للمرة الأولى في واشنطن الأسبوع المقبل.



وقالت واشنطن في بيان إن الرئيسين سيجتمعان في 20 نيسان لمناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مثل الاحترار المناخي والهجرة وتهريب المخدرات.



وجاء الإعلان عن الزيارة بينما أدرج مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) أحد قادة آخر حركة تمرد في كولومبيا "جيش التحرير الوطني" على لائحة أهم عشرة ملاحقين، بتهمة تهريب المخدرات.



وعرضت وزارة الخارجية الأميركية خمسة ملايين دولار لأي معلومات تتعلق بويلفر فييخاس-بالومينو.



وتجري حكومة بيترو مفاوضات سلام مع "جيش التحرير الوطني".



وقال مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي في بيان، إن إدراج بالومينو على لائحة المطلوبين العشرة "يعزز شراكة بلادنا مع كولومبيا لمكافحة الإرهاب وانتشار المخدرات الخطرة في الولايات المتحدة وحول العالم".



وكان غوستافو بيترو، الذي انتخب في حزيران 2022، وعد خلال حملته الانتخابية باستئناف مفاوضات السلام مع المجموعات المسلحة التي قاطعها سلفه المحافظ، وإنهاء سياسة "الحرب على المخدرات".



وترى بوغوتا أن زيارة الرئيس الكولومبي المنبثق عن اليسار إلى واشنطن تشكل "أساسا لتعزيز العلاقات بين كولومبيا والولايات المتحدة".