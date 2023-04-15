الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
23
o
الجنوب
23
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ما تفكّر مرتين
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
22
o
متن
22
o
كسروان
22
o
الشمال
23
o
الجنوب
23
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بومبيو يعلن أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية الأميركية
أخبار دولية
2023-04-15 | 08:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
بومبيو يعلن أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية الأميركية
أكد وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو أنه لن يترشح للرئاسة الأميركية في سباق 2024 إلى البيت الابيض.
وكتب بومبيو في تغريدة على تويتر: "بعد الكثير من التفكير والصلاة، خلصنا (زوجتي) سوزان وانا إلى أنني لن أترشح لأصبح رئيسا للولايات المتحدة في انتخابات 2024".
وبرر الجمهوري القرار "بأسباب شخصية"، مؤكدا أن "الوقت ليس ملائما له ولعائلته".
وقال: "أبلغ من العمر 59 عاما. ما زال هناك العديد من الفرص قد يكون فيها التوقيت أكثر ملاءمة ويصبح دور القيادة الرئاسية ضروريا أكثر".
وبومبيو بقي وفيا للرئيس دونالد ترامب حتى اللحظة الأخيرة، ومثل الرئيس السابق هاجم باستمرار وسائل الإعلام.
ودخل الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب وسفيرته السابقة لدى الأمم المتحدة و نيكي هايلي السباق الرئاسي للبيت الابيض.
وأكد الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن مساء الجمعة لدى مغادرته إيرلندا أنه سيعلن "في وقت قريب نسبيا" قراره بشأن الترشح للرئاسة عام 2024.
وقال للصحافة: "سنعلن هذا الأمر في وقت قريب نسبيا"، مضيفا أن هذه الرحلة "عززت شعوري بالتفاؤل بشأن ما يمكن فعله. قلت لكم إن خطتي هي الترشح مجددا".
أخبار دولية
مايك بومبيو
انتخابات
الرئاسة الأميركية
التالي
توقيف وزير المالية الأوغندي في إطار فضيحة فساد
بايدن يستقبل الخميس الرئيس الكولومبي للمرة الأولى
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
امن وقضاء
2023-04-13
وزير الداخلية: جاهزون لإجراء الانتخابات البلدية إدارياً وان شاء الله بإرادتنا وبتطبيق القانون ستحصل
امن وقضاء
2023-04-13
وزير الداخلية: جاهزون لإجراء الانتخابات البلدية إدارياً وان شاء الله بإرادتنا وبتطبيق القانون ستحصل
0
أخبار لبنان
2023-04-13
جعجع أسف لتعطيل الانتخابات البلدية: لا نقبل برئيس "ليس برئيس"
أخبار لبنان
2023-04-13
جعجع أسف لتعطيل الانتخابات البلدية: لا نقبل برئيس "ليس برئيس"
0
آخر الأخبار
2023-04-13
المولوي من بكركي: عدم الارادة السياسية باجراء الانتخابات البلدية هي المعرقل الاساسيّ لهذه الانتخابات
آخر الأخبار
2023-04-13
المولوي من بكركي: عدم الارادة السياسية باجراء الانتخابات البلدية هي المعرقل الاساسيّ لهذه الانتخابات
0
آخر الأخبار
2023-04-13
وزير الداخلية من بكركي: أكدت للراعي ضرورة اجراء الانتخابات البلدية ونحن بإنتظار تأمين التمويل والتمويل بمجرد وجوده تحل المشاكل البشرية واللوجستية
آخر الأخبار
2023-04-13
وزير الداخلية من بكركي: أكدت للراعي ضرورة اجراء الانتخابات البلدية ونحن بإنتظار تأمين التمويل والتمويل بمجرد وجوده تحل المشاكل البشرية واللوجستية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:25
بلينكن في هانوي للتأكيد على الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية
أخبار دولية
10:25
بلينكن في هانوي للتأكيد على الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية
0
أخبار دولية
10:22
زيلينسكي يقول إنه بحث مع ماكرون في زيارة الرئيس الفرنسي للصين
أخبار دولية
10:22
زيلينسكي يقول إنه بحث مع ماكرون في زيارة الرئيس الفرنسي للصين
0
أخبار دولية
09:28
بلينكن: القتال في السودان يجب أن يتوقف "فورا"
أخبار دولية
09:28
بلينكن: القتال في السودان يجب أن يتوقف "فورا"
0
أخبار دولية
09:16
الجيش الروسي يتحدث عن تحقيق مكاسب في شمال وجنوب باخموت
أخبار دولية
09:16
الجيش الروسي يتحدث عن تحقيق مكاسب في شمال وجنوب باخموت
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:31
حميدتي لـ "الجزيرة": لن نتوقف إلا بعد السيطرة على كل قواعد الجيش
أخبار دولية
08:31
حميدتي لـ "الجزيرة": لن نتوقف إلا بعد السيطرة على كل قواعد الجيش
0
منوعات
2023-04-14
بتهمة "التبشير المسيحي"... السلطات الليبية تعتقل أميركياً ثانياً
منوعات
2023-04-14
بتهمة "التبشير المسيحي"... السلطات الليبية تعتقل أميركياً ثانياً
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-05
اللبنانيون من السيارة الى البيسيكلات والتوك والتوك
تقارير نشرة الاخبار
2023-03-05
اللبنانيون من السيارة الى البيسيكلات والتوك والتوك
0
أخبار دولية
2023-04-14
زلزال بقوة سبع درجات قبالة سواحل اندونيسيا
أخبار دولية
2023-04-14
زلزال بقوة سبع درجات قبالة سواحل اندونيسيا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:20
رفع سن التقاعد في فرنسا إلى 64 عامًا وسط غليان في الشارع
تقارير نشرة الاخبار
08:20
رفع سن التقاعد في فرنسا إلى 64 عامًا وسط غليان في الشارع
0
أخبار دولية
07:56
فيض النور المقدس من قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة في القدس
أخبار دولية
07:56
فيض النور المقدس من قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة في القدس
0
تقارير نشرة الاخبار
07:17
كيف كانَ مشهدُ اليوم الثاني من صفقةِ تبادلِ الأسرى في اليمن؟
تقارير نشرة الاخبار
07:17
كيف كانَ مشهدُ اليوم الثاني من صفقةِ تبادلِ الأسرى في اليمن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
"فينيقيا" إبداع جديد لمسرح كركلا أعاد طائر الفينيق إلى لبنان!
تقارير نشرة الاخبار
14:06
"فينيقيا" إبداع جديد لمسرح كركلا أعاد طائر الفينيق إلى لبنان!
0
رياضة
13:57
أين أصبح ملف تجنيس اللاعب الأميركي Omari Spellmen؟
رياضة
13:57
أين أصبح ملف تجنيس اللاعب الأميركي Omari Spellmen؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
كروم كفريا من السماء... إلى سماء العالم العربي!
تقارير نشرة الاخبار
13:50
كروم كفريا من السماء... إلى سماء العالم العربي!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
رحيل جيرار أفيديسيان الفنان المبدع المتعدد المواهب
تقارير نشرة الاخبار
13:36
رحيل جيرار أفيديسيان الفنان المبدع المتعدد المواهب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
في ١٦ ايار هل يكون سلامة في باريس ام في بيروت؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
في ١٦ ايار هل يكون سلامة في باريس ام في بيروت؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الذكاء الاصطناعي في الشركات الخاصة: لمزيد من السرعة ومواكبة للتطور
تقارير نشرة الاخبار
13:30
الذكاء الاصطناعي في الشركات الخاصة: لمزيد من السرعة ومواكبة للتطور
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
امن وقضاء
03:58
سرقوا جرس إحدى الكنائس بأسلوب محترف وتواروا عن الأنظار وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهم
امن وقضاء
03:58
سرقوا جرس إحدى الكنائس بأسلوب محترف وتواروا عن الأنظار وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهم
2
أمن وقضاء
15:39
وفاة شخصين في البقاع الغربي بعد تعرضهما لإطلاق نار من مجهولين
أمن وقضاء
15:39
وفاة شخصين في البقاع الغربي بعد تعرضهما لإطلاق نار من مجهولين
3
أخبار دولية
07:56
فيض النور المقدس من قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة في القدس
أخبار دولية
07:56
فيض النور المقدس من قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة في القدس
4
أخبار دولية
23:43
بيان الخارجية السعودية في ختام الاجتماع التشاوري في جدة حول سوريا: الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية والتشاور مستمر
أخبار دولية
23:43
بيان الخارجية السعودية في ختام الاجتماع التشاوري في جدة حول سوريا: الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية والتشاور مستمر
5
أخبار لبنان
15:49
توتر على الحدود الجنوبية إثر تظاهرة أنصار لحزب الله
أخبار لبنان
15:49
توتر على الحدود الجنوبية إثر تظاهرة أنصار لحزب الله
6
امن وقضاء
01:52
عملية دهم في بريتال... هذا ما ضبطه الجيش اللبناني (صور)
امن وقضاء
01:52
عملية دهم في بريتال... هذا ما ضبطه الجيش اللبناني (صور)
7
منوعات
06:02
رجل يرمي أكواماً من المال من نافذة سيارته على طريق سريع!
منوعات
06:02
رجل يرمي أكواماً من المال من نافذة سيارته على طريق سريع!
8
منوعات
05:18
بعد 500 يوم من العزلة على عمق 70 متراً... رياضية إسبانية تخرج الى النور
منوعات
05:18
بعد 500 يوم من العزلة على عمق 70 متراً... رياضية إسبانية تخرج الى النور
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store