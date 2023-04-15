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الجيش الروسي يتحدث عن تحقيق مكاسب في شمال وجنوب باخموت

أخبار دولية
2023-04-15 | 09:16
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الجيش الروسي يتحدث عن تحقيق مكاسب في شمال وجنوب باخموت
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الجيش الروسي يتحدث عن تحقيق مكاسب في شمال وجنوب باخموت

أعلن الجيش الروسي السبت أنه حقق مكاسب ميدانية على المشارف الشمالية والجنوبية لباخموت (شرق أوكرانيا) التي تشكّل مركزاً للقتال منذ أشهر وتقدمت فيها القوات الروسية ببطئ حتى سيطرت على الجزء الأكبر من المدينة.
     
وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر تلغرام إنّ "وحدات فاغنر الهجومية تقدّمت بنجاح، واستولت على منطقتين واقعتين على المشارف الشمالية والجنوبية للمدينة"، مشيرة إلى "قتال أعنف" على الجبهة.
      
وتحارب مجموعة فاغنر المسلّحة بقيادة يفغيني بريغوجين، على خطّ المواجهة في هذه المعركة، بدعم من المدفعية والمظلّيين العسكريين.
      
وبحسب الوزارة الروسية، فإنّ القوات الأوكرانية "تتراجع وتدمّر عمداً البنى التحتية والمباني السكنية في المدينة من أجل إبطاء تقدّم" القوات الروسية.  
     
وأضافت أنّ "القوات المحمولة جواً (الروسية)(...) تدعم تحرّكات المجموعات الهجومية للاستيلاء على المدينة". 
      
وكانت روسيا أعلنت الجمعة أنّها تدفع باتجاه غرب باخموت للسيطرة على الجزء الأخير من المدينة المدمّرة إلى حدّ كبير وما زالت تحت سيطرة الجيش الأوكراني. 
     
وجاء ذلك بعدما أفادت موسكو الخميس بأنّها حاصرت القوات الأوكرانية في باخموت ومنعت دخول أي تعزيزات، مشيرة إلى أنّ هذه المدينة، التي تشهد أكثر المعارك دموية منذ الصيف الماضي، على وشك السقوط.
      
غير أنّ كييف نفت ذلك، مؤكدة مواصلة إمداد الجنود الأوكرانيين في باخموت وإلحاق خسائر بالروس.
     
ولم تتمكّن وكالة فرانس برس من التحقّق من صحّة هذه التصريحات من مصدر مستقل.

أخبار دولية

الجيش الروسي

باخموت

أوكرانيا

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