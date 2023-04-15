بلينكن: القتال في السودان يجب أن يتوقف "فورا"

دعا وزير الخارجية الاميركي انتوني بلينكن إلى "الوقف الفوري" للاشتباكات العنيفة الجارية في السودان بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.



وأعرب بلينكن الموجود في هانوي في فيتنام عن "قلق عميق" حيال القتال الجاري. وكتب في تغريدة "نحث الأطراف الفاعلة كافة على وقف العنف فورا وتجنب المزيد من التصعيد أو تعبئة القوات ومواصلة الحديث لحل المسائل العالقة".