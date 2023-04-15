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زيلينسكي يقول إنه بحث مع ماكرون في زيارة الرئيس الفرنسي للصين

أخبار دولية
2023-04-15 | 10:22
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زيلينسكي يقول إنه بحث مع ماكرون في زيارة الرئيس الفرنسي للصين
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زيلينسكي يقول إنه بحث مع ماكرون في زيارة الرئيس الفرنسي للصين

زيلينسكي يقول إنه بحث مع ماكرون في زيارة الرئيس الفرنسي للصين

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه ناقش مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة الأخير للصين حيث أثارت تصريحاته الأخيرة انتقادات في أوروبا والولايات المتحدة. 
      
وقال زيلينسكي في تلغرام "أجريت محادثة استمرت نحو ساعة ونصف الساعة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نوقشت نتائج زيارة الرئيس ماكرون الأخيرة للصين".
      
وقال ماكرون الذي زار الصين الأسبوع الماضي في مقابلة في نهاية الأسبوع إنّ أوروبا لا ينبغي أن تكون "تابعاً" لواشنطن أو بكين في ما يتعلق بقضية تايوان. 
     
وتمسّك الرئيس الفرنسي بتصريحاته التي أثارت جدلًا قائلاً خلال زيارته لأمستردام الأربعاء إنّ التحالف مع الولايات المتحدة لا يعني "التبعية" لها.

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