بوريطة بحث مع نظيره السعودي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية

بوريطة بحث مع نظيره السعودي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية



أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، مباحثات هاتفية مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، تناولت العلاقات الثنائية والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى بحث التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة بشأنها.



كما تطرق الجانبان بحسب ذات المصدر إلى جهود البلدين في دعم مسيرة العمل العربي المشترك، بما يعزز الاستقرار والازدهار لدول وشعوب المنطقة العربية.