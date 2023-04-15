وزير الخارجية السوري في الجزائر

وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الى الجزائر، ضمن جولة تقوده ايضا الى تونس والعراق، حيث سيلتقي كبار المسؤولين ويبحث معهم في التطورات المرتبطة بالوضع في بلاده.



وكانت الجزائر قد سعت لإشراك دمشق في القمة العربية الأخيرة التي عُقدت في الجزائر مطلع شهر تشرين الثاني الماضي، لكنها أخفقت في ذلك بسبب اعتراضات عربية.