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بولندا تحظر استيراد الحبوب من أوكرانيا لحماية مزارعيها
أخبار دولية
2023-04-15 | 13:00
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بولندا تحظر استيراد الحبوب من أوكرانيا لحماية مزارعيها
أعلن زعيم الحزب الحاكم في بولندا ياروسلاف كاتشينسكي أن بلاده قررت السبت حظر استيراد الحبوب والمنتجات الزراعية الأخرى من أوكرانيا لحماية مزارعيها.
وتمر الحبوب الأوكرانية المخصصة للبلدان الأجنبية عبر الاتحاد الأوروبي منذ أن علق طريق التصدير التقليدي عبر البحر الأسود بسبب الغزو الروسي.
لكن بسبب مشاكل لوجستية، يتراكم مخزون الحبوب في بولندا مما أدى إلى انخفاض الأسعار المحلية وإلى تظاهرات مزارعين ثم استقالة وزير الزراعة البولندي.
وقال كاتشينسكي الذي كان يتحدث من بلدة ليس شمال بولندا "قررت الحكومة اليوم (السبت) حظر دخول واردات الحبوب إلى بولندا بالإضافة إلى عشرات المنتجات الغذائية الزراعية الأخرى". وأضاف: "والا سيؤدي ذلك إلى أزمة خطيرة في القطاع الزراعي في بولندا".
وشدد كاتشينسكي في كلمة أمام اجتماع لحزبه "القانون والعدالة" على أن بولندا تواصل مع ذلك دعم أوكرانيا. وقال: "نظل من دون أدنى تغيير أصدقاء وحلفاء لأوكرانيا".
لكن وزارة السياسة الزراعية الأوكرانية قالت السبت انها "تأسف للقرار البولندي".
وذكرت الوزارة أن "المزارعين البولنديين يواجهون وضعا صعبا لكننا نود أن نشير إلى أن المزارعين الأوكرانيين يواجهون أخطر الاوضاع" بسبب الحرب.
واقترحت الوزارة أن يتوصل البلدان إلى اتفاق في الأيام المقبلة يرضي الطرفين.
والشهر الماضي، طلبت بولندا وأربع دول أخرى من أوروبا الوسطى مساعدة الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل للمشكلة الناجمة عن الأسعار المنخفضة للحبوب الأوكرانية.
أخبار دولية
بولندا
استيراد
الحبوب
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