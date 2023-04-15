تغريدة من وزير الخارجية السعودي للسودانيين

ندعو الأشقاء في السودان إلى سرعة وقف العمليات العسكرية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد، وتغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق بالحفاظ على مكتسباته ومقدراته، وبالعودة إلى الإتفاق الإطاري الذي يهدف للوصول إلى إعلان سياسي يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق — فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) April 15, 2023

دعا وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان السودانيين إلى سرعة وقف العمليات العسكرية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس.وغرد على حسابه عر تويتر قائلاً: "ندعو الأشقاء في السودان إلى سرعة وقف العمليات العسكرية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد، وتغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق بالحفاظ على مكتسباته ومقدراته، وبالعودة إلى الإتفاق الإطاري الذي يهدف للوصول إلى إعلان سياسي يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق".