مقتل 12 سجينا على الأقل في صدامات بسجن في الإكوادور

لقي 12 نزيلا على الأقل مصرعهم في صدامات بسجن في مدينة غواياكيل الساحلية في الإكوادور، بحسب ما أعلن مكتب المدعي العام السبت.



وقال المكتب عبر تويتر غداة اندلاع الصدامات: "تم فتح تحقيق لتحديد المسؤولين عن مقتل 12 نزيلا بسجن ليتورال في غواياكيل". وسبق أن تم العثور على ستة سجناء مشنوقين وقٌتل ثلاثة حراس في السجن نفسه في وقت سابق هذا الأسبوع.