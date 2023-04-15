قتيلان وخمسة مفقودين في انزلاقات للتربة في البيرو

أعلنت حكومة البيرو مقتل شخصين وفقدان خمسة في انزلاقات للتربة ناجمة عن هطول أمطار غزيرة.ووقعت انزلاقات التربية بين يومي الخميس والجمعة في منطقة قروية في أتافيلوس باجو بمقاطعة هوارال في ليما (شمال).وصرح وزير العدل خوسيه تيلو للصحافيين في المكان "قتل شخصان وثمة خمسة في عداد المفقودين بسبب انزلاقات التربة والانهيارات الصخرية".واحد القتيلين امرأة تبلغ من العمر 65 عاما.ودمر 27 منزلا وفقا لمركز عمليات الطوارئ الوطني.وأودى موسم الأمطار الذي بدأ في كانون الثاني وقد يستمر حتى نهاية نيسان، بحياة 84 شخصا وشرد 45 الفا في كل أنحاء البلاد، وفقا لخدمات الطوارئ.وتسببت الأمطار الغزيرة غير المعتادة بارتفاع منسوب الأنهار وبانزلاقات للتربة في جبال الأنديز في البيرو.