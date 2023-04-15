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فرنسا تدعو إلى وقف الاشتباكات في السودان

أخبار دولية
2023-04-15 | 16:14
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فرنسا تدعو إلى وقف الاشتباكات في السودان
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فرنسا تدعو إلى وقف الاشتباكات في السودان

فرنسا تدعو إلى وقف الاشتباكات في السودان

أعربت فرنسا عن "قلقها الشديد" حيال الوضع في السودان داعية إلى "بذل كل ما في الإمكان لوقف" الاشتباكات الجارية منذ صباح السبت بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو.
      
ورأت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن "وحدها العودة إلى عملية سياسية تجمع كل الأطراف وتقود إلى تعيين حكومة انتقالية وإجراء انتخابات عامة، يمكنها إيجاد تسوية دائمة لهذه الأزمة".
     
وأكد البيان أن فرنسا "جاهزة مع شركاء السودان الآخرين، لتسهيل خروج من الأزمة والتشجيع على حل سياسي"، مؤكدا استعداد السفارة الفرنسية في الخرطوم ومركز الأزمة في باريس لضمان أمن الرعايا الفرنسيين.
      
وقالت نقابة الأطباء السودانية في بيان على فيسبوك إن ثلاثة مدنيين قتلوا، اثنان منهم في مطار الخرطوم فيما لقي شخص ثالث حتفه أثناء المعارك في الأبيض بشمال كردفان (وسط السودان).
      
وطالبت الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي وواشنطن وموسكو والرياض بوقف "فوري" للقتال، فيما دعت مصر الطرفين الى "التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس".

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