زيلينسكي وماكرون يبحثان مخرجات زيارة الصين وتنظيم قمة سلام

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه ناقش مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة الأخير للصين التي أدلى اثرها بتصريحات لقيت انتقادات غربية، إضافة إلى "الخطوات القادمة" لتنظيم قمة سلام.وقال زيلينسكي عبر تلغرام "أجريت محادثة استمرت نحو ساعة ونصف الساعة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نوقشت نتائج زيارة الرئيس ماكرون الأخيرة للصين".وقال ماكرون الذي زار الصين الأسبوع الماضي في مقابلة في نهاية الأسبوع إنّ أوروبا لا ينبغي أن تكون "تابعاً" لواشنطن أو بكين في ما يتعلق بقضية تايوان.وتمسّك الرئيس الفرنسي بتصريحاته التي أثارت جدلًا قائلاً خلال زيارته لأمستردام الأربعاء إنّ التحالف مع الولايات المتحدة لا يعني "التبعية" لها.وقالت الرئاسة الفرنسية السبت ان "الرئيسين ناقشا الخطوات القادمة في تنظيم قمة سلام".كما أعرب زيلينسكي عن "امتنانه" لماكرون "لإدانته الإعدام غير الإنساني المروع لجندي أوكراني على يد مجرمي حرب روس".وصُور الإعدام المفترض في فيديو يظهر شخصًا يتحدث الروسية يرتدي زيًا رسميًا يقطع بسكين رأس شخص بدا أنه أسير حرب أوكراني، وتسبب المقطع في صدمة وغضب في أوكرانيا والغرب.وأعلنت السلطات الروسية الخميس أنها تدرس الشريط للتأكد من صحته.وأكد إيمانويل ماكرون مجددًا أن "فرنسا تقف إلى جانب المحاكم الأوكرانية والدولية حتى لا تمر أي جريمة مرتكبة في سياق العدوان الروسي دون عقاب"، بحسب ما أورد قصر الإليزيه.