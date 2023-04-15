الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
26
o
الجنوب
23
o
البقاع
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
24
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
26
o
الجنوب
23
o
البقاع
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
زيلينسكي وماكرون يبحثان مخرجات زيارة الصين وتنظيم قمة سلام
أخبار دولية
2023-04-15 | 16:57
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
زيلينسكي وماكرون يبحثان مخرجات زيارة الصين وتنظيم قمة سلام
زيلينسكي وماكرون يبحثان مخرجات زيارة الصين وتنظيم قمة سلام
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه ناقش مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة الأخير للصين التي أدلى اثرها بتصريحات لقيت انتقادات غربية، إضافة إلى "الخطوات القادمة" لتنظيم قمة سلام.
وقال زيلينسكي عبر تلغرام "أجريت محادثة استمرت نحو ساعة ونصف الساعة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نوقشت نتائج زيارة الرئيس ماكرون الأخيرة للصين".
وقال ماكرون الذي زار الصين الأسبوع الماضي في مقابلة في نهاية الأسبوع إنّ أوروبا لا ينبغي أن تكون "تابعاً" لواشنطن أو بكين في ما يتعلق بقضية تايوان.
وتمسّك الرئيس الفرنسي بتصريحاته التي أثارت جدلًا قائلاً خلال زيارته لأمستردام الأربعاء إنّ التحالف مع الولايات المتحدة لا يعني "التبعية" لها.
وقالت الرئاسة الفرنسية السبت ان "الرئيسين ناقشا الخطوات القادمة في تنظيم قمة سلام".
كما أعرب زيلينسكي عن "امتنانه" لماكرون "لإدانته الإعدام غير الإنساني المروع لجندي أوكراني على يد مجرمي حرب روس".
وصُور الإعدام المفترض في فيديو يظهر شخصًا يتحدث الروسية يرتدي زيًا رسميًا يقطع بسكين رأس شخص بدا أنه أسير حرب أوكراني، وتسبب المقطع في صدمة وغضب في أوكرانيا والغرب.
وأعلنت السلطات الروسية الخميس أنها تدرس الشريط للتأكد من صحته.
وأكد إيمانويل ماكرون مجددًا أن "فرنسا تقف إلى جانب المحاكم الأوكرانية والدولية حتى لا تمر أي جريمة مرتكبة في سياق العدوان الروسي دون عقاب"، بحسب ما أورد قصر الإليزيه.
آخر الأخبار
أخبار دولية
زيلينسكي
ماكرون
الصين
التالي
قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على القصر الجمهوري في وسط الخرطوم
وفد فني سعودي يصل إلى مدينة مشهد في ايران... ماذا في الاجتماع؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:22
زيلينسكي يقول إنه بحث مع ماكرون في زيارة الرئيس الفرنسي للصين
أخبار دولية
10:22
زيلينسكي يقول إنه بحث مع ماكرون في زيارة الرئيس الفرنسي للصين
0
أخبار دولية
2023-04-12
ترامب يتهم ماكرون بالتذلل للرئيس الصيني
أخبار دولية
2023-04-12
ترامب يتهم ماكرون بالتذلل للرئيس الصيني
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-06
في الصين.. ماكرون يحمل ملف الحرب الروسية في اوكرانيا
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-06
في الصين.. ماكرون يحمل ملف الحرب الروسية في اوكرانيا
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-05
ماكرون في الصين... ما علاقة الحرب الروسية-الاوكرانية؟
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-05
ماكرون في الصين... ما علاقة الحرب الروسية-الاوكرانية؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:06
السعودية تنقل 4% إضافية من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة
أخبار دولية
04:06
السعودية تنقل 4% إضافية من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة
0
أخبار دولية
03:52
قتلى وجرحى في قصف تركي شمال العراق
أخبار دولية
03:52
قتلى وجرحى في قصف تركي شمال العراق
0
أخبار دولية
03:32
رئيس الوزراء الياباني يدعو إلى تعزيز الأمن تزامنا مع اجتماعات مجموعة السبع
أخبار دولية
03:32
رئيس الوزراء الياباني يدعو إلى تعزيز الأمن تزامنا مع اجتماعات مجموعة السبع
0
أخبار دولية
02:07
كوريا الجنوبية تطلق عيارات تحذيرية باتجاه زورق دورية كوري شمالي
أخبار دولية
02:07
كوريا الجنوبية تطلق عيارات تحذيرية باتجاه زورق دورية كوري شمالي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تصاعد النفوذ الصيني مقابل الأميركي... هل نحن أمام نظام عالمي جديد مرتقب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تصاعد النفوذ الصيني مقابل الأميركي... هل نحن أمام نظام عالمي جديد مرتقب؟
0
أخبار دولية
02:07
كوريا الجنوبية تطلق عيارات تحذيرية باتجاه زورق دورية كوري شمالي
أخبار دولية
02:07
كوريا الجنوبية تطلق عيارات تحذيرية باتجاه زورق دورية كوري شمالي
0
فنّ
09:24
بعد تقليد شيرين عبد الوهاب بطريقة ساخرة… نقابة الموسيقيين المصريين تخرج عن صمتها
فنّ
09:24
بعد تقليد شيرين عبد الوهاب بطريقة ساخرة… نقابة الموسيقيين المصريين تخرج عن صمتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
عقد الفرق المتأهلة الى المراحل الاقصائية في دوري كرة السلة الأقوى في العالم NBA اكتمل
تقارير نشرة الاخبار
13:48
عقد الفرق المتأهلة الى المراحل الاقصائية في دوري كرة السلة الأقوى في العالم NBA اكتمل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:10
وصول الشعلة المقدسة من كنيسة القيامة في القدس الى مطار بيروت (فيديو)
أخبار لبنان
14:10
وصول الشعلة المقدسة من كنيسة القيامة في القدس الى مطار بيروت (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
عقد الفرق المتأهلة الى المراحل الاقصائية في دوري كرة السلة الأقوى في العالم NBA اكتمل
تقارير نشرة الاخبار
13:48
عقد الفرق المتأهلة الى المراحل الاقصائية في دوري كرة السلة الأقوى في العالم NBA اكتمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
رفع سن التقاعد في فرنسا إلى 64 عامًا وسط غليان في الشارع
تقارير نشرة الاخبار
13:46
رفع سن التقاعد في فرنسا إلى 64 عامًا وسط غليان في الشارع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ما هي أبرز إلهامات بيروت للكُتّاب الذين قّصوا رواياتها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ما هي أبرز إلهامات بيروت للكُتّاب الذين قّصوا رواياتها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
انتخابات نقابة المهندسين: الطابع الحزبي يطغى على الجوّ المدني
تقارير نشرة الاخبار
13:39
انتخابات نقابة المهندسين: الطابع الحزبي يطغى على الجوّ المدني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
في الشوف.. توقف محطات تكرير المياه المبتذلة بسبب غياب الكهرباء والصيانة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
في الشوف.. توقف محطات تكرير المياه المبتذلة بسبب غياب الكهرباء والصيانة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
ملكية سهم واحد في شركة تاتش كفيلة بفتح ملفات الهدر داخل الشركة
تقارير نشرة الاخبار
13:25
ملكية سهم واحد في شركة تاتش كفيلة بفتح ملفات الهدر داخل الشركة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
ماذا يجري في السودان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:22
ماذا يجري في السودان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تصاعد النفوذ الصيني مقابل الأميركي... هل نحن أمام نظام عالمي جديد مرتقب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:19
تصاعد النفوذ الصيني مقابل الأميركي... هل نحن أمام نظام عالمي جديد مرتقب؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
06:02
رجل يرمي أكواماً من المال من نافذة سيارته على طريق سريع!
منوعات
06:02
رجل يرمي أكواماً من المال من نافذة سيارته على طريق سريع!
2
أخبار لبنان
10:07
المركز الوطني للجيوفيزياء حدد موقع الهزة التي شعر بها اللبنانيون اليوم
أخبار لبنان
10:07
المركز الوطني للجيوفيزياء حدد موقع الهزة التي شعر بها اللبنانيون اليوم
3
أخبار دولية
07:56
فيض النور المقدس من قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة في القدس
أخبار دولية
07:56
فيض النور المقدس من قبر السيد المسيح في كنيسة القيامة في القدس
4
منوعات
05:18
بعد 500 يوم من العزلة على عمق 70 متراً... رياضية إسبانية تخرج الى النور
منوعات
05:18
بعد 500 يوم من العزلة على عمق 70 متراً... رياضية إسبانية تخرج الى النور
5
فنّ
09:04
كارول سماحة تكشف: الرئيس الياس الهرواي هاتفني لهذا السبب
فنّ
09:04
كارول سماحة تكشف: الرئيس الياس الهرواي هاتفني لهذا السبب
6
أخبار لبنان
13:58
بالأسماء... من هم الفائزون بإنتخابات نقابة المهندسين في بيروت؟
أخبار لبنان
13:58
بالأسماء... من هم الفائزون بإنتخابات نقابة المهندسين في بيروت؟
7
أمن وقضاء
06:10
دهم منزل مطلوبين في بلدة الخرايب- صور
أمن وقضاء
06:10
دهم منزل مطلوبين في بلدة الخرايب- صور
8
أمن وقضاء
08:23
عملية نوعية لجمارك المطار... إليكم ما حصل
أمن وقضاء
08:23
عملية نوعية لجمارك المطار... إليكم ما حصل
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store