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بعد سنوات من القطيعة... وفد من حماس إلى السعودية غدا

أخبار دولية
2023-04-15 | 23:33
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بعد سنوات من القطيعة... وفد من حماس إلى السعودية غدا
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بعد سنوات من القطيعة... وفد من حماس إلى السعودية غدا

وفد من حماس إلى السعودية غدا

يصل وفد قيادي رفيع من حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى المملكة العربية السعودية غدا في زيارة رسمية من شأنها تدشين صفحة جديدة في العلاقات بين الجانبين بعد سنوات من القطيعة.

وكشفت مصادر خاصة لـ"قدس اليومية" أن وفد حماس سيترأسه رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية ويضم نائبه صالح العاروري ورئيس الحركة في الخارج خالد مشعل وقيادات أخرى.

وذكرت المصادر أنه من المقرر أن يعقد وفد حماس لقاءات رسمية مع مسؤولين سعوديين على أن يتم الإعلان عن استئناف العلاقات بين الحركة والرياض وإنهاء التوتر المستمر منذ سنوات.

وأشارت المصادر الى أنه من المرتقب أن تفرج السلطات السعودية خلال أو عقب الزيارة عن نحو ٢٥ معتقلا فلسطينيا لا يزالون يحتجزون في سجون السعودية منذ عدة سنوات.

أخبار دولية

حماس

السعودية

إسماعيل هنية

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