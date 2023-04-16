ناشطون مؤيدون للإجهاض يتظاهرون أمام المحكمة العليا الأميركية

تظاهر المئات من الناشطين المؤيدين لحق الإجهاض في واشنطن السبت احتجاجا على حكم أصدره قاض فدرالي في تكساس ويقضي بحظر توزيع أدوية الإجهاض في جميع أنحاء البلاد.



وتجمع المتظاهرون أمام مبنى المحكمة العليا وهم يهتفون "القضاة ليسوا أطباء" و"حافظوا على قانونية الإجهاض".



وكانت البلاد قد غرقت في معركة قانونية معقدة بعد القرار القضائي، لكن المحكمة العليا تدخلت في اللحظة الأخيرة وسمحت موقتا بالحصول على أقراص الإجهاض من دون أن تحسم مستقبلها.



وتساءلت كارول بوشار المحامية السابقة البالغة 61 عاما "متى يتوقف هذا الأمر"، معربة عن غضبها حيال التهديد بعدم إمكانية إجراء إجهاض بعد عام تقريبا من إلغاء المحكمة العليا لحكم "رو ضد وايد" التاريخي الذي ضمن للنساء هذا الحق منذ نحو نصف قرن.



وأدى قرار القاضي الفدرالي في تكساس إلى حظر الإجهاض في أكثر من اثنتي عشرة ولاية أميركية.



وتحدثت بريتاني هاوس المقيمة في واشنطن أمام المتظاهرين عن الإجهاض الذي أجرته عام 2012 مباشرة بعد تخرجها من الجامعة.



وقالت "الإجهاض منحني الحرية"، مشيرة إلى أنها عندما كانت تبلغ 21 عاما "لم أكن قادرة على إعالة طفلي".



وشارك في التظاهرة أمام المحكمة العليا العديد من النساء اللواتي تخطت أعمارهن السبعين عاما تعبيرا عن الغضب حيال إلغاء الإجهاض بعد خمسين عاما من النضال من أجل هذا الحق.



وقالت باربرا كرافت التي أجهضت في أواخر السبعينات بعد مضاعفات خطيرة أثناء حملها، إن الإجهاض "أنقذ حياتي".



وأضافت: "أشعر بقوة أن النساء يجب أن يكون لهن الحق في اتخاذ هذا القرار بأنفسهن".



وقاطعت التظاهرة مجموعة صغيرة من المناهضين للإجهاض الذين هتفوا عبر مكبرات الصوت أن "الإجهاض جريمة قتل".



كما نُظمت احتجاجات مؤيدة للإجهاض في لوس أنجليس ونيويورك.