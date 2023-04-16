مقتل 27 شخصا في المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان

قتل 27 شخصا على الأقل وجُرح العشرات في المعارك العنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، وفق ما أفادت نقابة الأطباء في وقت مبكر اليوم.



وقال بيان صادر عن نقابة الاطباء في السودان إنه "في إحصاء أولي للأحداث المؤسفة السبت" فقد "خلفت 27 قتيلا"، بما في ذلك في العاصمة الخرطوم.



كما أحصت النقابة إصابة نحو 170 شخصا بجروح في المعارك التي اندلعت السبت واستمرت حتى ساعة مبكرة اليوم.