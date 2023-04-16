مسلحون يقتلون سبعة أشخاص في حديقة للألعاب المائية في وسط مكسيكو

اقتحم مسلحون حديقة للألعاب المائية في وسط المكسيك السبت حيث أطلقوا النار على مجموعة أشخاص ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص بالغين إضافة إلى طفل والتسبب بحال من الذعر بين رواد المنتجع، وفق ما أفادت سلطات محلية.



وقال بيان صادر عن بلدية مدينة كورتازار التي وقع فيها الاعتداء إن الشرطة "وصلت إلى مسرح الجريمة حيث عثرت (...) على جثث ثلاث نساء وثلاثة رجال وقاصر يبلغ سبعة أعوام، بالإضافة إلى شخص مصاب بجروح خطيرة".



وشهدت ولاية غواناخواتو التي تقع فيها مدينة كورتازار بوسط المكسيك في السنوات الأخيرة تصاعدا في أعمال العنف المرتبطة بالمخدرات.



وأفاد بيان بلدية المدينة بأن المسلحين وصلوا إلى حديقة لابالما للألعاب المائية الساعة 4,30 مساء بالتوقيت المحلي (22,30 ت غ) "لارتكاب الاعتداء".



وأشار البيان الى أن المسلحين توجهوا مباشرة نحو مجموعة من الأشخاص وفتحوا النار عليهم، ثم انتزعوا الكاميرات الأمنية من الموقع قبل أن ينسحبوا.



ووفق ما أظهر مقطع فيديو نُشر على موقع "ديبايت نوتيسياس" الاخباري المحلي والتقطه شاهد عيان، فقد سقط الضحايا على الأرض أو الكراسي بعد إطلاق النار عليهم وسط دخان كثيف ناتج عن الطلقات النارية. وتظهر اللقطات أيضا أشخاصا يركضون للاحتماء.



وأصبحت ولاية غواناخواتو الصناعية المزدهرة من أكثر ولايات المكسيك عنفا بسبب النزاع بين العصابة الاجرامية "سانتا روزا دي ليما" و"كارتل ياليسكو نيو جينيريشن" المتخصص بسرقة الوقود وتهريب المخدرات.



وسجلت المكسيك أكثر من 350 ألف جريمة قتل منذ أن نشرت الحكومة الجيش لمحاربة عصابات المخدرات عام 2006.