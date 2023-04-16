مجموعة السبع تريد "تسريع" تخليها عن الطاقات الأحفورية

تعهد وزراء الطاقة والمناخ والبيئة في مجموعة السبع الأحد بـ"تسريع خروج" دولهم من الوقود الأحفوري في جميع القطاعات، لكن من دون تحديد موعد نهائي جديد لذلك، داعين الدول الأخرى إلى أن تحذو حذوهم.



وهذا الهدف الجديد الذي ورد في بيان مشترك صدر بعد اجتماع وزاري لمجموعة الدول السبع يعقد منذ السبت في سابورو (شمال اليابان)، لا يشمل الوقود الأحفوري المرفق بإجراءات تجميع وتخزين ثاني أكسيد الكربون.