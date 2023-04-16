حصيلة جديدة لضحايا الاشتباكات في السودان: 56 قتيلا مدنيا

ارتفعت حصيلة قتلى الاشتباكات المستمرة في السودان بين الجيش النظامي والقوات شبه العسكرية إلى 56 قتيلا مدنيا، كما أعلنت نقابة الأطباء.



وقالت النقابة إن "العدد الاجمالي للقتلى بين المدنيين بلغ 56 قتيلا".



وتحدثت عن "عشرات القتلى" في صفوف قوات الأمن لكن لا تشملهم حصيلة القتلى هذه.