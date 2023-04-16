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16 قتيلا وتسعة جرحى جراء حريق في دبي

أخبار دولية
2023-04-16 | 01:18
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16 قتيلا وتسعة جرحى جراء حريق في دبي
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16 قتيلا وتسعة جرحى جراء حريق في دبي

قضى 16 شخصًا وجُرح تسعة آخرون في حريق اندلع السبت في مبنى سكنيّ يقع في منطقة شعبيّة في دبي، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.
     
واندلع الحريق ظهر السبت في الطابق الرابع من مبنى في منطقة الراس الشعبية الواقعة في الجزء القديم من المدينة، حيث يعيش عدد كبير من العمّال.
     
وجاء في بيان صادر عن جهاز الدفاع المدني ونقلته وسائل إعلام محلية: "أظهرت التحقيقات المبدئية وجود تجاوزات من قبل مالك البناية، في ما يتعلق باشتراطات الأمن والسلامة".
     
ولم يتمّ الكشف عن جنسيّات الضحايا.
     
وقال البيان: "تواصل الجهات المعنية التحقيق، للوقوف على كامل ملابسات الحادث".
     
ولم يردّ المكتب الإعلامي لحكومة دبي على طلب وكالة فرانس برس التعليق على الحادثة. 
     
وفي كانون الثاني 2017، أعلنت سلطات دبي اعتماد أنظمة بناء أكثر صرامة للحد من خطر الحرائق، بعد سلسلة من الكوارث في ناطحات سحاب في الإمارة تعود في معظمها إلى استخدام مواد سريعة الاشتعال.
      
ويعزى تكرار تلك الحرائق في المقام الأول إلى نوعية الطلاء التي تساعد النار على الانتشار في إمارة ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل كبير في فترة الصيف. 
 

أخبار دولية

حريق

دبي

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