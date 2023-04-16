رئيس الوزراء الياباني يدعو إلى تعزيز الأمن تزامنا مع اجتماعات مجموعة السبع

شدد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على أنه ينبغي على اليابان، التي تستضيف ممثلي مجموعة السبع، تعزيز أمنها، غداة استهدافه بعبوة ناسفة خلال تجمع انتخابي لم يصب على أثرها بأذى.



وقال كيشيدا للصحافيين: "في الوقت الذي يتواجد فيه كبار المسؤولين من جميع أنحاء العالم" في اليابان لحضور اجتماعين وزاريين لمجموعة السبع، يتعين على البلاد "بأكملها مضاعفة جهودها لضمان الأمن".



ورأى أن ارتكاب مثل هذا العمل العنيف خلال حملة انتخابية هو أمرلا يغتفر وحث الشرطة على اتخاذ كافة الاجراءات الممكنة.



وأتى هذا الحادث بعد تسعة أشهر على اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي خلال تجمع انتخابي في تموز الماضي.