قتلى وجرحى في قصف تركي شمال العراق

أعلن مسؤول عراقي مقتل شخصين على الأقل وجرح اثنين آخرين في قصف لطائرات مسيرة نسبه إلى قوات تركية، استهدف منطقة جبلية في إقليم كردستان العراق الشمالي، الذي يتمتع بحكم ذاتي.



واستهدف القصف، الذي وقع في ساعة متأخرة من مساء السبت قرب بلدة بنجوين التي تقع قرب الحدود الإيرانية، سيارة تقل مقاتلين من حزب العمال الكردستاني الكردي التركي، حسبما أفاد مسؤول محلي طالبا عدم الكشف عن أسمه.



وأعرب هفال أبو بكر محافظ السليمانية حيث تقع بنجوين من جهته، في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني عن "قلقه" من "الهجمات" التي تستهدف هذه المنطقة.



ونقل بيان تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، عن المحافظ قوله: "حسب التحقيقات الأولية قتل شخصان وجرح أثنان أخران، جراء هذه الهجمات"، من دون الكشف عن هوية الضحايا أو أنتماءهم المحتمل لحزب العمال الكردستاني.



وعبّر أبو بكر عن أمله في انتهاء هذه الهجمات لتبقى المنطقة أمنية خصوصا للمزارعين، وفقا للبيان.



وذكر المسؤول المحلي أن "الضحايا من عناصر حزب العمال الكردستاني"، الذي يتم أستهدافه بشكل متكرر في العراق بعمليات جوية وبرية من قبل القوات التركية.