الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
26
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
26
o
الجنوب
25
o
البقاع
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
أسود
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
26
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
26
o
الجنوب
25
o
البقاع
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مسلحون يقتلون سياسيا سابقا هنديا وشقيقه في بث مباشر على التلفزيون
أخبار دولية
2023-04-16 | 05:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مسلحون يقتلون سياسيا سابقا هنديا وشقيقه في بث مباشر على التلفزيون
أطلق مسلحون ادعوا أنهم صحافيون النار على عضو سابق في البرلمان الهندي وشقيقه في بث مباشر على التلفزيون أثناء نقلهما مكبلي الايدي إلى المستشفى من قبل الشرطة، بحسب السلطات.
وكان عتيق أحمد (61 عاما) الذي يقبع في السجن منذ 2019 وادين بتهمة الاختطاف، يقوم بالرد على اسئلة الصحافيين في وقت متأخر من مساء السبت عندما تم إطلاق النار عليه وعلى شقيقه أشرف من مسافة قريبة، بحسب لقطات تلفزيونية.
وقال المسؤول في الشرطة براشانت كومار: "وفقا للمعلومات الأولية، اقترب منهم ثلاثة أشخاص ادعوا أنهم صحافيون وفتحوا النار"، مشيرا إلى انهم احتجزوا ويخضعون للاستجواب حاليا.
وتظهر اللقطات التلفزيونية المهاجمين وهم يرددون شعارات هندوسية بعد الهجوم الذي وقع في مدينة براياجراج شمال البلاد.
والقتيلان من الأقلية المسلمة في الهند لكن الشرطة لم تعلن إن كانت تحقق في دوافع طائفية وراء الجريمة.
وكان الأخوان متورطين في عالم الجريمة في الهند والنائب السابق يواجه أكثر من مئة قضية مختلفة بحسب تقارير.
ونقلا إلى المستشفى لإجراء فحوص طبية وكان يحيط بهما رجال شرطة عند وقوع الجريمة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن أحد المهاجمين كان يحمل كاميرا تلفزيونية وآخر كان يمسك بميكروفون عليه شعار قناة تلفزيونية.
وقبلها بأيام، أعلنت الشرطة في ولاية أوتار براديش أنها قتلت بالرصاص نجل أحمد (19 عاما) وشريكه في تبادل لإطلاق النار. وكلاهما من المطلوبين في قضية قتل.
وقبل مقتله، ادعى أحمد الذي كان يواجه تهما بالقتل والاعتداء، في التماس قدمه الشهر الماضي إلى المحكمة العليا في الهند أن حياته مهددة من الشرطة.
ويحكم الحزب القومي الهندوسي بهاراتيا جاناتا الولاية الهندية التي يقيم فيها 200 مليون شخص.
أخبار دولية
الهند
عتيق أحمد
إطلاق النار
بث مباشر
التالي
نقل مؤسس الحزب اليميني المتطرف في فرنسا جان ماري لوبن إلى المستشفى
تايوان تؤكد أن إطلاق الصين لقمر اصطناعي أدى إلى سقوط حطام قرب سواحلها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-04-12
أربعة قتلى في إطلاق نار في قاعدة عسكرية في ولاية البنجاب الهندية
أخبار دولية
2023-04-12
أربعة قتلى في إطلاق نار في قاعدة عسكرية في ولاية البنجاب الهندية
0
أخبار دولية
2023-04-08
مسؤولة أوكرانية تتوجه إلى الهند لإجراء محادثات
أخبار دولية
2023-04-08
مسؤولة أوكرانية تتوجه إلى الهند لإجراء محادثات
0
امن وقضاء
2023-04-08
تبادل لإطلاق النار بين الجيش ومواطنين أحدهما سجين فار في بلدة نحلة
امن وقضاء
2023-04-08
تبادل لإطلاق النار بين الجيش ومواطنين أحدهما سجين فار في بلدة نحلة
0
آخر الأخبار
2023-04-07
الخارجية الإسرائيلية: إصابة 7 أشخاص بينهم إصابتان حرجتان جراء إطلاق النار في تل أبيب
آخر الأخبار
2023-04-07
الخارجية الإسرائيلية: إصابة 7 أشخاص بينهم إصابتان حرجتان جراء إطلاق النار في تل أبيب
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:57
مقتل 26 شخصاً إثر هجوم جهادي خلال جمعهم الكمأة في وسط سوريا
أخبار دولية
08:57
مقتل 26 شخصاً إثر هجوم جهادي خلال جمعهم الكمأة في وسط سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
07:58
لليوم الثاني معارك السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع
تقارير نشرة الاخبار
07:58
لليوم الثاني معارك السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع
0
أخبار دولية
07:13
مقتل ثلاثة عاملين في برنامج الأغذية العالمي في دافور بالسودان
أخبار دولية
07:13
مقتل ثلاثة عاملين في برنامج الأغذية العالمي في دافور بالسودان
0
أخبار دولية
06:31
بوتين يشيد بدور الكنيسة بمناسبة حلول عيد الفصح
أخبار دولية
06:31
بوتين يشيد بدور الكنيسة بمناسبة حلول عيد الفصح
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
ماذا يجري في السودان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:22
ماذا يجري في السودان؟
0
حال الطقس
2023-04-12
الى متى يستمر المنخفض الجوي؟
حال الطقس
2023-04-12
الى متى يستمر المنخفض الجوي؟
0
خبر عاجل
2023-04-12
بو صعب: موضوع إجراء الإنتخابات البلدية أصبح شبه مستحيل وسأتقدم بصفتي الشخصية بإقتراح قانون لتمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية لمدة أربعة أشهر
خبر عاجل
2023-04-12
بو صعب: موضوع إجراء الإنتخابات البلدية أصبح شبه مستحيل وسأتقدم بصفتي الشخصية بإقتراح قانون لتمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية لمدة أربعة أشهر
0
منوعات
06:42
دراسة حديثة تحذر من ازدياد في وتيرة "موجات الجفاف السريعة"
منوعات
06:42
دراسة حديثة تحذر من ازدياد في وتيرة "موجات الجفاف السريعة"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:58
لليوم الثاني معارك السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع
تقارير نشرة الاخبار
07:58
لليوم الثاني معارك السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع
0
أخبار لبنان
04:44
المطران عوده: الإصلاح يقتضي وجود قرار سياسي والقرار مفقود لأن البلد بلا رأس وبلا حكومة فاعلة
أخبار لبنان
04:44
المطران عوده: الإصلاح يقتضي وجود قرار سياسي والقرار مفقود لأن البلد بلا رأس وبلا حكومة فاعلة
0
أخبار لبنان
04:12
الراعي: كيف رفضتم الإجتماع لانتخاب رئيس واليوم تؤمّنون النصاب للانتخابات البلدية؟
أخبار لبنان
04:12
الراعي: كيف رفضتم الإجتماع لانتخاب رئيس واليوم تؤمّنون النصاب للانتخابات البلدية؟
0
أخبار لبنان
14:10
وصول الشعلة المقدسة من كنيسة القيامة في القدس الى مطار بيروت (فيديو)
أخبار لبنان
14:10
وصول الشعلة المقدسة من كنيسة القيامة في القدس الى مطار بيروت (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
عقد الفرق المتأهلة الى المراحل الاقصائية في دوري كرة السلة الأقوى في العالم NBA اكتمل
تقارير نشرة الاخبار
13:48
عقد الفرق المتأهلة الى المراحل الاقصائية في دوري كرة السلة الأقوى في العالم NBA اكتمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
رفع سن التقاعد في فرنسا إلى 64 عامًا وسط غليان في الشارع
تقارير نشرة الاخبار
13:46
رفع سن التقاعد في فرنسا إلى 64 عامًا وسط غليان في الشارع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ما هي أبرز إلهامات بيروت للكُتّاب الذين قّصوا رواياتها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:42
ما هي أبرز إلهامات بيروت للكُتّاب الذين قّصوا رواياتها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
انتخابات نقابة المهندسين: الطابع الحزبي يطغى على الجوّ المدني
تقارير نشرة الاخبار
13:39
انتخابات نقابة المهندسين: الطابع الحزبي يطغى على الجوّ المدني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
في الشوف.. توقف محطات تكرير المياه المبتذلة بسبب غياب الكهرباء والصيانة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
في الشوف.. توقف محطات تكرير المياه المبتذلة بسبب غياب الكهرباء والصيانة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:07
المركز الوطني للجيوفيزياء حدد موقع الهزة التي شعر بها اللبنانيون اليوم
أخبار لبنان
10:07
المركز الوطني للجيوفيزياء حدد موقع الهزة التي شعر بها اللبنانيون اليوم
2
فنّ
09:04
كارول سماحة تكشف: الرئيس الياس الهرواي هاتفني لهذا السبب
فنّ
09:04
كارول سماحة تكشف: الرئيس الياس الهرواي هاتفني لهذا السبب
3
أخبار دولية
01:18
16 قتيلا وتسعة جرحى جراء حريق في دبي
أخبار دولية
01:18
16 قتيلا وتسعة جرحى جراء حريق في دبي
4
أخبار لبنان
13:58
بالأسماء... من هم الفائزون بإنتخابات نقابة المهندسين في بيروت؟
أخبار لبنان
13:58
بالأسماء... من هم الفائزون بإنتخابات نقابة المهندسين في بيروت؟
5
أخبار دولية
23:33
بعد سنوات من القطيعة... وفد من حماس إلى السعودية غدا
أخبار دولية
23:33
بعد سنوات من القطيعة... وفد من حماس إلى السعودية غدا
6
أخبار لبنان
14:10
وصول الشعلة المقدسة من كنيسة القيامة في القدس الى مطار بيروت (فيديو)
أخبار لبنان
14:10
وصول الشعلة المقدسة من كنيسة القيامة في القدس الى مطار بيروت (فيديو)
7
آخر الأخبار
14:07
وصول الشعلة المقدسة من كنيسة القيامة في القدس الى مطار بيروت
آخر الأخبار
14:07
وصول الشعلة المقدسة من كنيسة القيامة في القدس الى مطار بيروت
8
أخبار لبنان
04:30
قتيلان وجريح جراء اصطدام سيارة بعمود للكهرباء على اوتوستراد جونية
أخبار لبنان
04:30
قتيلان وجريح جراء اصطدام سيارة بعمود للكهرباء على اوتوستراد جونية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store