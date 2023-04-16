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نقل مؤسس الحزب اليميني المتطرف في فرنسا جان ماري لوبن إلى المستشفى

أخبار دولية
2023-04-16 | 05:36
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نقل مؤسس الحزب اليميني المتطرف في فرنسا جان ماري لوبن إلى المستشفى
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نقل مؤسس الحزب اليميني المتطرف في فرنسا جان ماري لوبن إلى المستشفى

لوبن أُصيب بنوبة قلبية خفيفة

نُقل الرئيس السابق لحزب "الجبهة الوطنية" اليميني المتطرف جان ماري لوبن إلى المستشفى بعد "نوبة قلبية خفيفة"، كما ذكرت مصادر من محيطه.
 
وقال مستشاره لوران من سانت افريك إن "لوبن أدخل إلى مستشفى عام في منطقة باريس"، واضاف أن "عائلته وأقرباءه قلقون لكنهم هادئون"، مؤكدا أن لوبن "واع".
 
وأسس جان ماري لوبن في 1972 حزب الجبهة الوطنية الذي  أصبح "التجمع الوطني" وقادته ابنته مارين لوبن حتى تشرين الثاني التي احتلت المرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية لعام 2022 (41,5 بالمئة) بعد إيمانويل ماكرون. 
 
وكان لوبن (94 عامًا) نقل إلى المستشفى مرات عدة في السنوات الأخيرة. 
 
وفي شباط 2022 نقل إلى المستشفى بعد إصابته بسكتة دماغية خفيفة. 

أخبار دولية

جان ماري لوبن

فرنسا

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