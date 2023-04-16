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بوتين يشيد بدور الكنيسة بمناسبة حلول عيد الفصح

أخبار دولية
2023-04-16 | 06:31
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بوتين يشيد بدور الكنيسة بمناسبة حلول عيد الفصح
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بوتين يشيد بدور الكنيسة بمناسبة حلول عيد الفصح

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة حلول عيد الفصح، بالدور الذي تلعبه الكنيسة الأرثوذكسية الروسية من أجل المجتمع والشباب.
      
ودعم رئيس الكنيسة البطريرك كيريل بالكامل الهجوم الروسي في أوكرانيا.
      
وقال بوتين في رسالة بعد مشاركته في شعائر عيد الفصح في كاتدرائية المسيح المخلص في موسكو: "أود الاعراب عن تقديري العميق لعملكم الدؤوب والمتفاني للحفاظ على قيمنا التاريخية والروحانية والأخلاقية والعائلية، في تثقيف الشباب وتنويرهم". 
      
وبحسب بوتين فإن دور الكنيسة له "أهمية" خاصة في الوقت الحالي "الذي نواجه فيه تحديات خطرة".
      
وفي أعقاب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط 2022، أعلنت الكنيسة التي يتبع لها رهبان الدير قطع علاقاتها مع روسيا، بعد أن دعم بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل بقوة غزو أوكرانيا.

أخبار دولية

بوتين

الكنيسة

عيد الفصح

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