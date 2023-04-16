مقتل 26 شخصاً إثر هجوم جهادي خلال جمعهم الكمأة في وسط سوريا

قُتل 26 شخصاً على الأقل الأحد خلال جمعهم الكمأة في وسط سوريا جراء هجوم شنّه مسلحون تابعون لخلايا تنظيم الدولة الإسلامية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.





وتحدث المرصد عن مقتل "مدنيين وعسكريين إثر هجوم مسلح عليهم خلال جمعهم الكمأة بمنطقة دويزين شرق حماة جراء هجوم شنه عناصر من خلايا تنظيم الدولة الإسلامية"، في وسط البلاد، موضحاً أن عشرة من القتلى هم من المقاتلين الموالين للنظام.

