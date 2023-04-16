المركز السوري للزلازل: 16 هزة خفيفة في 24 ساعة

أعلن المركز الوطني للزلازل أن محطاته سجلت خلال الاربع والعشرين ساعة 16 هزة أرضية بقوة أقل من 4.4 درجات على مقياس ريختر.



وقال المركز إن الهزات المسجلة تراوحت بين الضعيفة والمتوسطة، بحيث سجلت 7 هزات في لواء اسكندرون وشاطئه بقوة تراوح بين 2 و2.9 درجات، وهزة جنوب شرقي بيروت بـ 41 كم الساعة 14:25، وبقوة 3.6 درجات وهزة جنوب شرقي حماة بـ 3 كم الساعة 21:40 بقوة 1.6 درجات، و 7 هزات في البر التركي بقوة تراوح بين 1.2 و 3.4 درجات.