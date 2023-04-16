مقتل 31 شخصاً إثر هجمات جهادية على جامعي الكمأة ورعاة ماشية في سوريا

قُتل 26 شخصاً على الأقل الأحد خلال جمعهم الكمأة في وسط سوريا جراء هجوم شنّه مسلحون تابعون لخلايا تنظيم الدولة الإسلامية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.





وتحدث المرصد عن مقتل "مدنيين وعسكريين إثر هجوم مسلح عليهم خلال جمعهم الكمأة بمنطقة دويزين شرق حماة جراء هجوم شنه عناصر من خلايا تنظيم الدولة الإسلامية"، في وسط البلاد، موضحاً أن عشرة من القتلى هم من المقاتلين الموالين للنظام.





وفي حادثة منفصلة، قتل أربعة رعاة ماشية وخطف اثنان أثناء رعيهم الأغنام في ريف دير الزور خلال هجوم شنه مسلحون يرجّح المرصد أن يكونوا تابعين لخلايا تنظيم الدولة الإسلامية.





وذكر المرصد أن المسلحين كانوا " يستقلون دراجات نارية ومعهم أسلحة رشاشة"، وسرقوا كامل قطيع الأغنام.

