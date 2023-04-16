وزير خارجية أوكرانيا يزور الاثنين بغداد للمرة الاولى منذ الحرب مع روسيا

أعلنت وزارة الخارجية العراقية الأحد أن وزير الخارجية الأوكرانيّ دميترو كوليبا سيزور بغداد الاثنين، في زيارة هي الاولى من نوعها منذ اندلاع الحرب مع روسيا في شباط 2022.





وقال أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية ان الزيارة تأتي "لبحث تعزيز العلاقات الثنائيَّة، والتشاور حول كيفيَّة التعامل مع مُختلِف القضايا، والتحدِّيات الإقليميَّة والدوليَّة في المنطقة".





وسيلتقي خلال زيارته رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين.

