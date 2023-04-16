رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي سيتوجه "فورا" إلى السودان

بيان: رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي سيتوجه "فورا" إلى السودان

أعلن الاتحاد الإفريقي الأحد أن رئيس مفوضيته موسى فقي محمد سيتوجه "فورا" إلى السودان "للتحدث مع الطرفين بشأن وقف إطلاق النار"، وذلك فيما يشهد البلد يوما ثانيا من الاشتباكات العنيفة.



وعبّر الاتحاد الإفريقي عن "قلقه العميق" إزاء الوضع، داعيا قوات الجيش والدعم السريع إلى "حماية المدنيين"، وفق ما جاء في بيان صدر عقب اجتماع طارئ لمجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد بعد ظهر الأحد.



