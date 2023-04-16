الجزائر تحتج على تعيين مغربية ممثلة لاتحاد المغرب العربي في الاتحاد الافريقي

عبرت الجزائر عن استنكارها تعيين المغربية أمينة سلمان ممثلة دائمة لمنظمة اتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الإفريقي، معتبرة قرار قبول اعتمادها "غير مسؤول وغير مقبول"، بحسب بيان الخارجية الجزائرية الصادر الأحد.





وجاء في البيان "تعرب الجزائر عن استغرابها العميق إزاء القرار المتهور والطائش لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى محمد فقي، بقبول ما يسمى بـ'أوراق الاعتماد' من دبلوماسية مغربية تقدّم نفسها زورا على أنها 'الممثلة الدائمة' لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الأفريقي".





وتابع "هذا السلوك غير المسؤول يعتبر غير مقبول لاسيما أنه يأتي بعد المساعي الملحّة التي بادرت بها السلطات الجزائرية لدى مفوضية الاتحاد الأفريقي، من أجل اعتبار هذا التعيين المزعوم غير مؤسّس" وليس "ضمن صلاحيات الأمين العام لاتحاد المغرب العربي" التونسي الطيب البكوش الذي انتهت ولايته بحسب الجزائر في 1 آب 2022 "دون أي إمكانية لتمديدها".

