محكمة إيرانية تقضي بسجن 10 عسكريين على خلفية إسقاط طائرة ركاب أوكرانية عام 2020

قضت محكمة إيرانية الأحد بسجن عشرة عسكريين دينوا على خلفية إسقاط طائرة أوكرانية قرب طهران في كانون الثاني 2020، وفق ما أوردت وكالة أنباء السلطة القضائية.





وحُكم على المتهم الأبرز، مسؤول وحدة الدفاع الجوي، بالسجن عشر سنوات لتصرفه على عكس التوجيهات الصادرة عن القيادة، فيما حُكم على تسعة عسكريين آخرين بالسجن لفترات تتراوح من سنة وحدة إلى ثلاث سنوات، بحسب وكالة ميزان أونلاين.