اضراب 24 الف شخص في النروج اعتبارا من الاثنين

تشهد قطاعات البناء والنقل والفنادق في النروج إضرابا اعتبارا من الاثنين بعد فشل المفاوضات حول الأجور بين النقابتين الرئيسيتين في البلاد وممثلي أرباب العمل، كما ذكرت النقابات الاحد.





أعلن الاتحاد النقابي النروجي الرئيسي LO أن 22947 من أعضائه سيلتزمون بالاضراب. وينطبق ذلك ايضا على 1441 عضوا في نقابة عمالية صغيرة أخرى (YS).





سيؤثر هذا الإضراب الواسع في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 5,5 مليون نسمة على قطاعات البناء والنقل وإنتاج السلع والفنادق في أوسلو.