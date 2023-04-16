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وزير الدفاع الصيني يشيد بالعلاقات القوية مع روسيا خلال لقائه بوتين
أخبار دولية
2023-04-16 | 17:26
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وزير الدفاع الصيني يشيد بالعلاقات القوية مع روسيا خلال لقائه بوتين
وزير الدفاع الصيني: لدينا علاقات قوية للغاية مع روسيا (التلفزيون الروسي)
أشاد وزير الدفاع الصيني لي شانغفو الأحد بالعلاقات مع موسكو خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.
وقال في تصريحات مترجمة نقلها التلفزيون الروسي: "لدينا علاقات قوية للغاية. تتخطى التحالفات العسكرية والسياسية خلال حقبة الحرب الباردة إنها في غاية الاستقرار".
وأضاف أن العلاقات الروسية الصينية "دخلت بالفعل حقبة جديدة".
وقال لي: "هذه هي أول زيارة لي الى الخارج منذ تولي منصب وزير الدفاع الصيني. لقد اخترت روسيا تحديدا للتأكيد على الطبيعة الخاصة والأهمية الاستراتيجية لعلاقاتنا الثنائية".
وفي الاجتماع الذي حضره أيضا وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، رحب بوتين بالتعاون العسكري بين روسيا والصين.
وقال بوتين: "إننا نعمل أيضا بشكل نشط من خلال الإدارات العسكرية ونتبادل بانتظام المعلومات المفيدة ونتعاون في مجال التعاون العسكري التقني ونجري تدريبات مشتركة".
وأضاف: "هذا بلا شك مجال مهم آخر يعزز الثقة الحصرية والطابع الاستراتيجي لعلاقاتنا".
تأتي زيارة لي لروسيا - التي ستستمر حتى 19 نيسان - بعد أسابيع على زيارة رسمية للزعيم الصيني شي جينبينغ إلى موسكو الشهر الماضي.
خلال المحادثات التي استمرت يومين، أشاد بوتين وشي ب"الحقبة الجديدة" في علاقاتهما وناقشا مقترحات بكين لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
عززت موسكو وبكين تعاونهما خلال السنوات الماضية بدفع من رغبتهما في مواجهة الهيمنة الأميركية في العالم. ونمت شراكتهما بشكل أوثق منذ أن شن بوتين هجومه على أوكرانيا في شباط 2022.
سعت الصين إلى طرح نفسها كطرف محايد في النزاع الأوكراني، لكن واشنطن اتهمت بكين بانها تنوي تصدير أسلحة لموسكو - وهي مزاعم نفتها الصين.
أخبار دولية
وزير الدفاع الصيني
علاقات قوية للغاية
روسيا
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