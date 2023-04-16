غويتيريش يطالب بـ"محاسبة المسؤولين" عن مقتل ثلاثة موظفين أمميين في السودان

غويتيريش: لمحاسبة المسؤولين عن مقتل ثلاثة موظفين أمميين في السودان



طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد بـ"محاسبة المسؤولين" عن مقتل ثلاثة من عمال الإغاثة التابعين لبرنامج الأغذية العالمي في السودان.



وقال المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك في بيان إن الأمين العام "يدين بشدة" مقتل مدنيين من بينهم الموظفون الأمميون الثلاثة، وأعرب عن أسفه "لتضرر مباني الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى بمقذوفات وتعرضها للنهب في عدة أماكن في دارفور".