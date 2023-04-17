نيكاراغوا تطلق مشروعًا لإنشاء آلاف الوحدات السكنية المدعومة بمساعدة من الصين

نيكاراغوا تطلق مشروعًا لإنشاء آلاف الوحدات السكنية المدعومة بمساعدة من الصين

أطلقت نيكاراغوا الأحد مشروعًا لبناء آلاف الوحدات السكنية بمساعدة صينية في أول تعاون كبير بين الدولتين اللتين أقامتا علاقات دبلوماسية عام 2021.



ويهدف المشروع المدعوم من وكالة التعاون الإنمائي الدولي الصينية التي وصل مديرها ليو تشاوهوي إلى نيكاراغوا الجمعة إلى بناء أكثر من 12 ألف وحدة سكنية في جميع أنحاء البلاد.



وقال لوريانو أورتيغا موريللو نجل الرئيس النيكاراغوي دانيال أورتيغا ومستشاره لشؤون التجارة والإستثمار خلال حفل وضع حجر الأساس: "هذا يوم تاريخي بحق. وهذا برنامج سيفيد آلاف الأسر في نيكاراغوا".



وأقامت نيكاراغوا والصين علاقات دبلوماسية عام 2021 بعد أن قطعت ماناغوا علاقاتها مع تايوان واعترفت بسيادة الصين على الجزيرة.



ومنذ ذلك الحين، وقع الجانبان مذكرات تفاهم لتعزيز الإستثمار الصيني في الدولة الفقيرة بأميركا الوسطى.



وبالإضافة إلى مشروع الوحدات السكنية المدعومة الذي تبلغ كلفته 60 مليون دولار، أعلنت الصين عن مشاريع أخرى مخصصة لنيكاراغوا في مجالات الطاقة والثقافة والصحة والتعليم.



وأحرزت الدبلوماسية الصينية تقدما في أميركا الوسطى، كان آخرها في آذار عندما حولت هندوراس إعترافها الدبلوماسي من تايبيه إلى بكين.

