الولايات المتحدة: المدمرة "ميليوس" التابعة لبحريتها عبرت مضيق تايوان

الولايات المتحدة: المدمرة "ميليوس" التابعة لبحريتها عبرت مضيق تايوان

أعلنت البحرية الأميركية أن المدمرة "يو إس إس ميليوس" التابعة لها والتي تحمل صواريخ موجهة أبحرت عبر مضيق تايوان في عملية "حرية ملاحة"، بعد أيام من إجراء الصين مناورات عسكرية حول الجزيرة.



وقال بيان صادر عن الأسطول السابع في البحرية الأميركية إن السفينة الحربية أجرت عبورًا روتينيًا لمضيق تايوان الأحد في المياه حيث تنطبق حرية الملاحة والتحليق في أعالي البحار بما يتماشى مع القانون الدولي.

