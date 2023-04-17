معارضو ترشح الرئيس السنغالي لولاية رئاسية ثالثة يشكلون تحالفًا ضده

معارضو ترشح الرئيس السنغالي لولاية رئاسية ثالثة يشكلون تحالفًا ضده

شكلت أكثر من 100 جماعة سياسية ومنظمة مجتمع مدني في السنغال الأحد تحالفًا معارضًا لترشح الرئيس ماكي سال لولاية رئاسية ثالثة.



وقبل عشرة أشهر من موعد الإنتخابات الرئاسية، دعا التحالف في بيان سال إلى احترام الدستور والإمتناع عن الترشح لولاية ثالثة "غير قانونية وغير شرعية".



ولم يظهر الرئيس الذي يتولى السلطة منذ عام 2012 نواياه حتى الآن، لكنه رفض المزاعم بأن ترشحه لولاية ثالثة أمر غير دستوري.



وكان عثمان سونكو أبرز خصوم سال من بين العديد من قادة المعارضة الذين حضروا إطلاق التحالف.



ووقع أكثر من 120 حزبًا الأحد على ميثاق حركة "إف 24"، بحسب مؤسسيها.