الصين راقبت مرور المدمرة الأميركية في مضيق تايوان: مستوى تأهب عال

أكدت الصين أنها تابعت مرور مدمرة أميركية في مضيق تايوان، مؤكدة أن قواتها تبقى "على مستوى تأهب عال".



وقال الكولونيل شي يي المتحدث باسم الجيش الصيني :"تبقى قواتنا في مستوى تأهب عال على الدوام وستدافع بعزم عن السيادة الوطنية والأمن فضلا عن السلام والاستقرار الإقليميين".