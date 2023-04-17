إرجاء زيارة قيادة حركة حماس إلى السعودية لأداء مناسك العمرة

أرجأت السعودية زيارة حركة حماس إلى المملكة لإداء مناسك العمرة وذلك بعد الموافقة بشأنها، بحسب ما أفادت معلومات لـ"".وأكد مصدر أن زيارة وفد قيادي من حركة حماس يترأسه رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية تم إرجاؤها إلى إشعار آخر، دون توضيح الأسباب أو موعد محدد لها.لكن قرار إرجاء الزيارة يأتي في الوقت الذي يصل فيه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى السعودية للقاء الملك سلمان وولي عهد محمد بن سلمان.