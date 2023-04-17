واشنطن ولندن تدعوان إلى "وقف فوري" للعنف في السودان

دعا وزيرا الخارجية الأميركية والبريطاني، بعد اجتماع على هامش قمة مجموعة السبع في اليابان، إلى "وقف فوري" للعنف في السودان.



وأكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بعد اجتماع مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي أن هناك اتفاقا على الحاجة إلى "وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى المحادثات".