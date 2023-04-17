في الخرطوم: معارك واشتباكات "عنيفة"

تجددت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق مختلفة في العاصمة الخرطوم صباح اليوم الاثنين .



واندلعت اشتباكات عنيفة حول القصر الجمهوري وقيادة الجيش وسط الخرطوم، وتجددت المعارك بين الطرفين في منطقتي كوبر والوابورات بالخرطوم بحريوحي بري وشوهد سقوط قذائف على منازل المدنيين في حي بري نصر.



وتتواصل المواجهات في الخرطوم امدرمان حيث جرى قصف بالمدفعية الثقيلة في أم درمان وجنوب الخرطوم بجانب محيط مطار الخرطوم وشارع المطار والقيادة العامة بالاضافة الى محيط القصر الجمهوري.



كما تتواصل الاشتباكات بمنطقة شرق النيل شرقي الخرطوم وسقطت قذيفة بمستشفى الشعب للجزيرة على قسم الطوارئ بمستشفى الشعب وسط الخرطوم، مما تسبب في سقوط عدد من الجرحى.



وسُمع أصوات الطيران وإطلاق الرصاص في مناطق عديدة ومتفرقة بمدن الخرطوم، مع حركة لطائرات، ودوي تبادل للنار.