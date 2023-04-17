السيطرة على حريق في جنوب غرب فرنسا

سيطرت فرق الإطفاء، خلال الليل الماضي، على حريق أتى على 930 هكتارا في جنوب غرب فرنسا عند الحدود مع إسبانيا.



وأكد متحدث باسم إدارة الإطفاء في مقاطعة بيرينيه أوريونتال لوكالة فرانس برس أنه تمت السيطرة عليه قرابة الساعة 02,00 (00,00 بتوقيت غرينتش) بعدما أتى على 930 هكتارا.



وأشار في تغريدة إلى أن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان سيتفقد مكان الحريق "لتقييم الوضع وتقديم الدعم ل500 من عناصر الإطفاء والإنقاذ الذين هرعوا إلى المكان لإخماد الحريق وسكان المنطقة الذين تضرروا بشدة".



وشب الحريق صباح الأحد بين بلديتي سيربير وبانيولس-سور-مير، ونُشر ما يصل إلى 540 عنصر إطفاء لمحاولة إخماده.